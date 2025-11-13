Giugliano, l’Hotel Premiere accoglie le candidate di Miss Europe Continental: domani la finale a Napoli

Eleganza, bellezza e internazionalità si incontrano a Giugliano, dove l’Hotel Premiere, in via Ripuaria 316, è diventato in questi giorni il quartier generale di Miss Europe Continental. Le candidate, lo staff e tutto l’entourage del celebre concorso di bellezza soggiornano nella struttura ormai da circa una settimana, in vista della finalissima in programma domani, 14 novembre, alle ore 18.45 al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli.

Giugliano, l’Hotel Premiere accoglie le candidate di Miss Europe Continental

Nel raffinato hotel giuglianese, le concorrenti provenienti da ogni angolo d’Europa si preparano all’evento tra prove, sessioni fotografiche, momenti di backstage e riunioni organizzative. Un vero e proprio villaggio della bellezza, che sta portando nella fascia costiera un clima di entusiasmo e curiosità.

“Sono davvero onorata e orgogliosa di ospitare nel nostro hotel l’organizzazione di Miss Europe Continental – ha dichiarato Liliana Amoroso, direttrice della struttura -. Accogliere un evento di tale prestigio è per noi motivo di grande orgoglio e un’opportunità speciale per valorizzare la nostra struttura e il nostro territorio. È un vero piacere avere con noi tante giovani donne provenienti da tutta Europa, portatrici di eleganza, talento e cultura. Un grande augurio di cuore a tutte le Miss e all’organizzazione per questa splendida avventura”. Giunto alla dodicesima edizione, il concorso Miss Europe Continental continua a celebrare la bellezza come espressione di diversità e unione tra i popoli. Domani Napoli sarà il palcoscenico della nuova regina d’Europa.