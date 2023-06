L’intervento del vicario foraneo, monsignor Angelo Parisi, questa mattina nel corso della cerimonia del 2 giugno in piazza Municipio che ha fatto appello ai presenti: “Chiunque deve collaborare perchè vogliamo vivere tranquilli in questa città, la terza della Campania che a volte sembra sepolta, dormiente. Vorrei godermi la città e dire che Giugliano è una città non può essere soltanto un grosso paesone”.