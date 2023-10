Il Comune di Giugliano fa notificare un provvedimento di revoca per 31 concessionari del MOG, il Mercato Ortofrutticolo di via Santa Maria a Cubito. Motivo: il mancato pagamento dei canoni concessori per quattro anni. Un buco di bilancio che pesa sulle casse comunali ed espone l’amministrazione alla contestazione di un danno erariale da parte della Corte dei Conti.

Giugliano, la scure del Comune sul MOG: revocate 31 assegnazioni

Così come anticipa Cronache di Napoli, il provvedimento è partito dagli uffici del settore manutentivo e idrico patrimoniale del Comune sulla base dell’articolo 29 del regolamento comunale, che prevede la revoca di un’assegnazione in caso di morosità. Adesso i concessionari degli stand avranno 30 giorni per liberare il posteggio.

Un colpo durissimo per i commercianti, che nel periodo natalizio incrementano i loro guadagni destreggiando tra mille difficoltà logistiche di una struttura da tempo oggetto di polemiche e speranze di rilancio. Per respingere il corpo dell’amministrazione, i 31 destinatari del provvedimento di “sfratto” potranno seguire la strada del ricorso al TAR per prendere tempo e sospendere l’efficacia della revoca.