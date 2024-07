Si chiamava Francesco Trinchillo, 70 anni, l’uomo investito e ucciso nella serata di ieri, martedì 9 luglio, in una traversa di via Carrafiello, a Giugliano. Il 70enne era un residente della zona. L’investitore era suo cognato, circostanza che spinge gli investigatori a inquadrare l’investimento nell’ambito di un possibile delitto per motivi familiari.

Giugliano, investito e ucciso da auto in corsa: Francesco muore sul colpo

Alla guida dell’auto che lo ha ucciso sul colpo c’era un uomo anziano, un 86enne di Varcaturo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Varcaturo che hanno fermato e ascoltato il conducente responsabile dell’investimento e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Ipotesi omicidio per motivi familiari

Secondo una prima ipotesi degli investigatori l’incidente non sarebbe un evento accidentale. La vittima era un parente dell’investitore. Pare che tra i due non corresse buon sangue, tanto che, per dissidi di natura non meglio specificata, erano state presentate anche denunce ai comandi dei carabinieri.

Dunque il tutto farebbe pensare ad un omicidio per motivi familiari. L’uomo, infatti, alla vista del parente, avrebbe accelerato prendendolo in pieno. Sul luogo della tragedia, oltre ai carabinieri, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre la salma rimasta incastrata sotto la vettura.