Sono attese per oggi le dimissioni dalla carica di consigliere comunale di Paolo Liccardo. Dopo gli arresti per lui e il dirigente alle Politiche sociali De Rosa per concussione, Liccardo avrebbe meditato con il suo legale Michele Giametta, di rassegnare le sue dimissioni. Mossa fondamentale anche ai fini del Riesame dato che uno dei motivi per cui sono scattati i domiciliari.

Giugliano, inchiesta Anthares: attese per oggi le dimissioni del consigliere Liccardo

Nel momento in cui Liccardo non è più un pubblico ufficiale può chiedere l’annullamento dei domiciliari. Per De Rosa, invece, il sindaco avvierà un procedimento di sospensione ad horas nonché un procedimento disciplinare.

Sul fronte politico il primo cittadino ha fatto sapere di voler accogliere l’invito del Pd a mettere in pratica un “atto di forte discontinuità”. Pirozzi non starebbe valutando un azzeramento ma il rimpasto di giunta è dietro l’angolo. “Serve uno scossone all’ambiente – dice il sindaco –. Prenderò decisioni di carattere politico amministrativo che creino le condizioni per lavorare meglio. Io sono sereno ma il dispiacere è enorme perché questi episodi fanno passare in secondo piano un’amministrazione con eccellenti risultati”.

A invitare Liccardo alle dimissioni è anche la fascia tricolore che continua a dirsi garantista ma “sarebbero la soluzione migliore per lui per stare sereno, difendersi con maggiore tranquillità”