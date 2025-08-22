Tutto è iniziato con la segnalazione di un cittadino, a cui è seguito l’intervento tempestivo della Polizia Municipale e, infine, il gesto di grande generosità di una volontaria. In questo modo quattro cuccioli di gatto, abbandonati dentro una scatola di cartone lasciata su un marciapiede in via IV Giornate a Giugliano, sono stati messi in salvo.

Giugliano, gattini abbandonati in una scatola al sole: salvati dai vigili e da una volontaria

Ricevuta la chiamata, gli agenti della Municipale hanno subito contattato l’Asl e l’OIPA di Varcaturo per valutare insieme la soluzione più adatta alla tutela dei piccoli felini. Poco dopo, però, è arrivata la svolta: una residente della zona si è recata sul posto e si è offerta di prendersi cura dei micetti, accogliendoli nella propria abitazione.

Non solo: gli agenti del Comando guidati dal Comandante Luigi De Simone hanno voluto dare un ulteriore contributo, partecipando personalmente all’acquisto di latte e biberon indispensabili per la crescita dei gattini nei primi mesi di vita. Un episodio che si è concluso nel migliore dei modi e che ricorda un’altra vicenda, risalente a circa otto mesi fa, quando un agente della Polizia Municipale di Giugliano aveva recuperato un altro gattino smarrito in via Spazzilli adottandolo poi con il nome di “sbirro”.