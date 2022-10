La notizia delle dimissioni dell’assessore Gaetano Coppola ha scatenato fibrillazioni in maggioranza e reazioni in minoranza. “Da tempo chiedo un cambio di passo nel governo di questa città di fronte a ritardi ed insufficienze”. E’ con questa motivazione che Gaetano Coppola, assessore ai lavori pubblici del comune di giugliano, ieri ha rassegnato le sue dimissioni. Una tegola che travolge il sindaco Pirozzi e la sua maggioranza nonché il Pd visto che Coppola è esponente dei democratici, partito anche del primo cittadino.

“Alle favole di Pirozzi non credono più neanche i suoi più stretti collaboratori” è il commento del consigliere Luigi Sequino. “Dopo due anni è il quarto assessore che scappa dalla giunta. Giugliano sta cadendo a picco, faccio appello a tutti politici: facciamo qualcosa! Mai nella sua storia ha raggiunto un livello così basso”. Per Bifaro e Ascione di Fratelli d’Italia “le dimissioni sono l’ennesima conferma che il progetto di Pirozzi è già naufragato. Una città bloccata e ferma al palo – dicono i due esponenti politici – a causa di un Sindaco incapace di gestire la sua stessa maggioranza troppo eterogenea e manchevole di qualsivoglia visione politica. Da oltre un mese siamo governati da una giunta sfiduciata pubblicamente dallo stesso sindaco Nicola Pirozzi”.

In maggioranza a commentare è Rosario Ragosta di Azione: “Siamo in piena fase di rilancio perché al giro di boa è naturale per una maggioranza fare il punto sulla situazione amministrativa”. Poi un appello al Pd: “Sono sicuro che ritroveremo un partito che sappia esercitare il ruolo di partito del sindaco nel migliore dei modi, svolgendo un ruolo importante, al nostro fianco, di indirizzo, proposta e supporto all’amministrazione”.