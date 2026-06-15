Giugliano, arrestato pusher 31enne in fuga su Beverly: “Ho iniziato a spacciare per campare”

Un 31enne incensurato è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. L’uomo è stato fermato durante un controllo notturno in via Colonne, mentre era in sella a uno scooter Beverly che procedeva contromano. Alla vista dei militari ha tentato la fuga ed è stato visto lanciare alcuni oggetti lungo la strada.

Raggiunto e bloccato dai carabinieri, è stato trovato in possesso di 380 euro in contanti. Recuperato anche un vecchio telefono cellulare di cui aveva cercato di disfarsi. L’atteggiamento particolarmente nervoso del 31enne ha spinto i militari a estendere i controlli alla sua abitazione. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti un panetto di hashish del peso di 97,4 grammi e un block notes contenente annotazioni ritenute riconducibili all’attività di spaccio. Secondo quanto riferito dagli investigatori, l’uomo avrebbe ammesso di aver iniziato a spacciare per motivi economici. Arrestato, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.