Giugliano. Due importanti brand, Toastiamo e Heart Coffee aprono i battenti al parco commerciale Grande Sud di Giugliano. Per entrambi il taglio del nastro avrà luogo mercoledì 13 luglio alle ore 9,00.

Di seguito obiettivi e missione dei due importanti marchi.

Heart Coffee. Al centro del progetto Heart Coffee, c’è prima di tutto il caffè.

L’obiettivo è offrire ai clienti la possibilità di scegliere tra trenta tipi di caffè diversi, provenienti da varie parti del mondo, oltre a dieci miscele studiate da esperti e realizzate con i migliori caffè in circolazione, mixati in modo da soddisfare le esigenze del palato.

Toastiamo. A otto anni dalla creazione del marchio, Toastiamo ritorna con una nuova apertura.

Grazie alla forza del format e alla fiducia nel nostro progetto di uno degli ideatori Giuseppe Parascandolo, Toastiamo giunge anche al Centro commerciale Grande Sud di Giugliano.

Ciò che rende Toastiamo una toasteria che si contraddistingue è l’attenzione per l’utilizzo dei prodotti genuini e freschi, la velocità del servizio e la possibilità di poter consumare il prodotto in un contesto accogliente ed informale, per esaltarne la fruibilità in ogni contesto o orario del giorno. Tutti i Toast e le Insalate servite, sono infatti preparate al momento, nel modo più veloce in modo da servire in pochi minuti un toast caldo e gustoso. Da toastiamo è possibile scegliere la farcitura del proprio toast attraverso una vasta lista di ingredienti salutari, leggeri e saporiti che soddisfano tutti dai più piccoli agli adulti.

COMUNICATO STAMPA