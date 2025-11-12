In occasione della partecipazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all’evento politico previsto per il 14 novembre 2025 presso il “Palapartenope”, è stato predisposto un particolare dispositivo di circolazione che interesserà alcune strade della Municipalità 10.

Giorgia Meloni arriva a Napoli: istituito dispositivo di circolazione per la visita del Presidente

A partire dalle mezzanotte di venerdì 14 novembre 2025 e fino a cessate esigenze, è sospesa ogni forma di sosta, compresa quella a pagamento, la sosta per motocicli, per il carico e scarico merci, quella riservata ai taxi e qualsiasi altra tipologia di sosta autorizzata, lungo via Barbagallo, via Labriola, viale Giochi del Mediterraneo nel tratto compreso tra via Labriola e via Nuova Agnano, nonché in via Terracina, su entrambi i lati delle suddette strade. Nelle stesse aree vige, per il medesimo periodo, il divieto di sosta e di fermata.

Dalle ore 13 di venerdì 14 novembre 2025 e fino a cessate esigenze, è inoltre istituito il divieto di transito veicolare, fatta eccezione per i mezzi di emergenza, di soccorso, delle Forze dell’Ordine e per i veicoli autorizzati, lungo via Barbagallo, via Labriola e viale Giochi del Mediterraneo, nel tratto compreso tra via Labriola e via Nuova Agnano. Nella stessa fascia oraria, sono sospese le fermate degli autobus ANM situate in via Barbagallo, via Labriola e viale Giochi del Mediterraneo. Infine, dalle ore 8 di venerdì 14 novembre 2025 e fino a cessate esigenze, nell’area di parcheggio di via Barbagallo n. 42 è istituito il divieto di sosta, con esclusione dei veicoli delle Forze dell’Ordine impiegati nei servizi di ordine pubblico.