Il Napoli è il vero protagonista di questo finale di mercato, dopo gli arrivi di Lukaku e McTominay, arriva anche l’ultimo desiderio di Antonio Conte. Billy Gilmour sta per diventare un calciatore del Napoli, arriva nell’ulitmo giorno di mercato per una cifr vicina ai 15 milioni. L’ormai ex calciatore del Brighton dovrebbe essere l’ultimo acquisto di questa sessione di mercato, con l’esterno che difficilmente sarà raggiungibile.

Fatta per Gilmour! Visite mediche in Inghilterra: le cifre

Dopo Scott McTominay, il Napoli batterà un altro colpo a centrocampo in quest’ultimo giorno di mercato. Il club azzurro ha mollato Arhur Melo della Juventus perché ha ricevuto l’ok dal Brighton per Billy Gilmour, il cui acquisto sembrava a forte rischio dopo l’infortunio occorso a Matt O’Riley dei Seagulls. Invece Gilmour si vestirà d’azzurro e ora è pronto a svolgere le visite mediche Il centrocampista sosterrà le visite mediche in Inghilterra e in serata dovrebbe essere a Napoli, come riferito da Sportitalia.