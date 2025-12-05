“081”, il nuovo singolo di Geolier è disponibile da mezzanotte. Un titolo che parla da sé: ancora una volta il rapper napoletano rende omaggio alla sua città, raccontandola con il linguaggio diretto e crudo delle sue origini.

Geolier esce col nuovo singolo “081”: un brano che racconta delle periferie

Il brano ha fatto rumore già prima dell’uscita. Il videoclip, atteso nei prossimi giorni, è stato girato nel rione Gescal, il quartiere dove Geolier è cresciuto, e all’esterno della metro di Scampia. Durante le riprese, il rapper si è fermato tra la sua gente, trasformando il set in una vera festa popolare.

Con “081” Geolier torna al rap di strada, distante dallo stile portato a Sanremo. Racconta la Napoli delle periferie, quella che conosce e che continua ad amare. Un manifesto d’appartenenza gridato e riconoscibile, che conferma la forza del suo linguaggio e la capacità di parlare a un pubblico ormai internazionale.