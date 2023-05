È ancora emergenza furti in provincia di Napoli. A finire nel mirino dei malviventi un’azienda antincendio, situata in via San Nullo, a Licola, lungo la fascia costiera giuglianese. L’episodio si è verificato giovedì scorso, ma solo poche ore fa è stata resa nota la notizia.

Furto in un’azienda a Licola, l’imprenditore: “Noi esasperati. Qui zero controlli”

A darla è il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato sui suoi canali social la denuncia dell’imprenditore, con video annesso.

“Siamo un’azienda antincendio e dopo svariati tentativi un gruppo di sette malviventi hanno completamente aperto il nostro deposito e magazzino, rubando attrezzature per migliaia di euro“, scrive il proprietario della ditta al politico che si dice stremato per i continui raid che gli imprenditori sono costretti a subire da giorni.

“Dove sono i controlli? – si domanda -. All’1 e 30 di giovedì scorso non c’era una volante, nonostante in questa zona si facciano numerose denunce”. “Pretendiamo protezione – aggiunge l’imprenditore -. Intanto noi ci rimettiamo e spero che qualcuno, a Giugliano, si svegli”.