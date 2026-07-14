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Fuorigrotta: scoperta sala giochi abusiva, denunciato un 49enne dalla Polizia di Stato

Scoperta sala giochi abusiva. La Polizia di Stato ha denunciato un 49enne per truffa aggravata ai danni dello Stato, frode informatica e assenza della prevista Tabella dei Giochi Proibiti.

Fuorigrotta: scoperta sala giochi abusiva. Denunciato un soggetto dalla Polizia di Stato

 

In particolare, gli agenti del Commissariato San Paolo unitamente a personale dell’Agenzia della Dogane e Monopoli, hanno controllato un esercizio commerciale in zona Fuorigrotta, accertando che, all’interno dello stesso, erano stati installati 6 apparecchi da gioco, privi delle relative autorizzazioni, non collegati alla rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Per tali motivi, il 49enne, in qualità di socio del locale, è stato denunciato dagli agenti e gli sono state contestate 2 sanzioni amministrative per un totale di 66mila euro. Infine, le apparecchiature da gioco sono state sequestrate.

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