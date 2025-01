All’Ospedale San Paolo infermiera aggredita, a pochi minuti dall’inizio della partita del Napoli, da una paziente che andava di fretta. Da inizio anno salgono già ad 8 le aggressioni ai danni del personale sanitario nei presidi di Napoli 1 e Napoli 2.

Fuorigrotta, ha fretta di andare a vedere partita del Napoli e prende a schiaffi infermiera

Stavolta ad essere aggredita con uno schiaffo, come denunciato dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, è stata un’infermiera in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Intorno alle 21 di domenica 12 gennaio, mentre il Napoli aveva appena iniziato a giocare, una paziente di 50 anni ha colpito l’infermiera di triage perché a detta sua non si muoveva a far refertare i suoi prelievi ematici. La frase è stata: “ti vuoi muovere! Vado di fretta”. Sul posto sono intervenute due pattuglie radiomobili dei carabinieri. La donna è stata portata in caserma e deferita all’autorità giudiziaria.

“Aumentano di giorno in giorno gli atti di violenza nei confronti del personale medico – dichiara il deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli – Se si vuole contrastare in maniera netta un fenomeno che diventa sempre più dilagante bisogna essere determinati. Presidi in tutte le strutture e tolleranza zero nei confronti di delinquenti e violenti. Qualsiasi siano i motivi, niente giustifica un’aggressione ad un pronto soccorso che è inaccettabile. Da inizio anno sono aumentate a dismisura le violenze negli ospedali del napoletano”.