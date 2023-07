Oggi è il giorno dei funerali di Frederick, il clochard massacrato di botte a Pomigliano da due minorenni. In questi minuti si sta formando un corteo che sfilerà da piazza Municipio fino alla Chiesa di San Francesco dove si terrà la cerimonia funebre.

Funerali di Frederick a Pomigliano, la città si stringe alla vittima del pestaggio

Tanti i cittadini che in questo momento stanno scendendo in strada per partecipare alle esequie dell’uomo di origini senegalesi. Lungo il percorso del corteo che si snoderà per le vie principali della città, verrà anche scoperta una targa commemorativa dedicata al 40enne ucciso, in corrispondenza di un locale dove sorgerà un centro per l’accoglienza e l’assistenza ai senza-tetto.

Sui muri della città di Pomigliano sono stati affissi anche dei manifesti in cui l’intera cittadinanza si dissocia pubblicamente dal pestaggio che ha provocato la morte del clochard e stringe simbolicamente intorno a Frederick, ricordato da chi lo conosceva come una persona gentile e di buon cuore.