Aggrediscono parente di un collaboratore di giustizia per affermare il predominio del clan. Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA, nei confronti di 4 soggetti.

Frattamaggiore, rapina per punire la famiglia del “pentito”: presi quattro del clan

Degli arrestati, uno è stato sottoposto alla custodia in carcere, gli altri alla misura degli arresti domiciliar. Sono tutti gravemente indiziati dei reati di rapina e di lesioni, aggravati dal metodo mafioso.

In particolare, gli indagati, il 24 settembre 2022 in Frattamaggiore, per affermare il predominio del proprio gruppo criminale su tale territorio, avrebbero aggredito con pugni e calci una persona, legata da rapporti di parentela con un collaboratore di giustizia, sottraendole una collana in oro e denaro contante.

Secondo gli inquirenti una ritorsione nei confronti della famiglia di un “pentito” con cui dimostrare il controllo della zona e dissuadere altri affiliati dal tradire il gruppo criminale offrendo collaborazione a giustizia e forze dell’ordine.