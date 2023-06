Entrano nel vivo i lavori che condurranno alla approvazione del piano urbanistico comunale (PUC), lo strumento di programmazione che definirà il volto della Città dei prossimi 20 anni.

Con l’assemblea di ieri, convocata dal Presidente Di Michele, la comunità dem frattese si è introdotta al confronto per la definizione di una chiara proposta da sottoporre -per il tramite del gruppo consiliare- ai gruppi consiliari ed al rup.

Ad introdurre i lavori, il Segretario Andrea Saviano, che ha chiarito il ruolo del Partito Democratico nella definizione del puc. Abbiamo la responsabilità di tracciare il volto di una Città che continua ad evolversi e che assume, ogni giorno e sempre più, la connotazione di una Città di servizi, essenziale nell’area a nord di Napoli. Dobbiamo trovare la giusta sintesi tra questa vocazione e le eterogenee esigenze dei cittadini del nostro

territorio.L’imperativo del Sindaco – dott. Marco Antonio Del Prete – è vani zero e zero consumo del suolo. Basta cemento! – chiarisce nel suo intervento il primo cittadino– Ogni impegno ed investimento è e deve essere finalizzato alla creazione di opere e spazi verdi a servizio della collettività.

Al centro del piano – come chiarisce il capogruppo Enzo Pellino – la creazione del più grande parco urbano dell’Area Nord di Napoli, importanti opere pubbliche, una cittadella scolastica e la apertura di nuove strade. Interventi strategici -chiarisce Pellino- condivisi da tutti i gruppi consiliari. Insieme lavoriamo a tracciare la strada verso il futuro del nostro Paese.

Tavolo aperto dunque in casa dem dove già lunedì riprenderanno i lavori per il PUC e per le proposte da sottoporre al vaglio dell’Assise nella sede del previsionale.

“Nella consapevolezza delle difficoltà amministrative, quella dell’onere del Governo –dichiara il Segretario – Il nostro gruppo consiliare conta ben 9 Consiglieri e la nostra comunità, oltre 200 iscritti. Abbiamo il dovere di creare occasioni di confronto col Paese e rendere proposte concrete per migliorare la qualità della vita dei cittadini di Frattamaggiore”

