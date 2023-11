La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con proprio Decreto, ha assegnato al Comune di Frattamaggiore ben 700mila euro per la riqualificazione del centro sportivo di via Rossini. La notizia arriva dopo un ricorso lungo 3 lunghi anni.

I fatti risalgono al 2020 quando il Comune di Frattamaggiore si candidò al Bando “Sport e Periferie 2020”. Nel 2021, il Dipartimento per lo Sport, con proprio Decreto dichiarava inammissibile l’istanza presentata dal Comune di Frattamaggiore perché “manchevole di allegati”. Lo stesso anno, l’Avvocatura Civica dell’Ente, nella persona dell’Avv. Antonella Di Bitonto, per volontà del Sindaco Del Prete, portò il tema prima all’attenzione del Tribunale Amministrativo Regionale poi a quella del Consiglio di Stato.

Un percorso complesso che in punta di diritto ha infine “costretto” il Dipartimento per lo Sport a rivedere la sua decisione arrivando ad accogliere l’istanza relativa al progetto di riqualificazione del centro sportivo di via Rossini, a valutarla ed infine a finanziare l’opera.

Finanziamento centro sportivo via Rossini: la soddisfazione del sindaco di Frattamaggiore

“Per noi non è mai stato solo un progetto per riqualificare il Centro sportivo di Via Rossini ma ha rappresentato, da sempre, un’opportunità di crescita per il quartiere e per l’intera Città. –dichiara il Sindaco Marco Antonio Del Prete – Un’opportunità che abbiamo inteso cogliere con determinazione perché si fa strumento per tracciare candidamente il volto della Città che intendiamo costruire. Non è stato semplice. Mentre qualcuno

esultava per il “fallimento” della mia Amministrazione noi, con la nostra Avvocatura abbiamo proseguito nella battaglia. Ed oggi possiamo dire a gran voce di avercela fatta!”

“I 700 mila euro recuperati, insieme ai 500 mila che abbiamo investito per la riqualificazione degli spazi comuni, insieme alla creazione di una stazione di interscambio auto/bus elettrici con parcheggio annesso – ha concluso il primo cittadino –

fanno da tasselli per la descrizione di quel modello di Città in cui ogni quartiere si fa funzionale ed importante per la vita del quartiere accanto e dell’intera Città”