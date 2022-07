Si è parlato molto in questi ultimi giorni di Francesca Pascale per il suo matrimonio con Paola Turci. Pascale è la ex di Silvio Berlusconi e da quando i due si sono separati era rimasta nell’ombra fino a che pochi giorni fa la notizia delle nozze con Paola Turci.

Ma al momento della separazione con il Cavaliere tra i due fu stilato un accordo economico. La napoletana e l’ex premier non si erano mai sposati ma l’accordo invece c’era.

Francesca Pascale: mantenimento da Silvio Berlusconi

La relazione tra i due è stata sicuramente tra le più longeve del leader di Forza Italia. Sono stati insieme circa 10 anni, poi nel 2020 la separazione. Un comunicato stampa dello staff di Berlusconi recitava durante il periodo di lockdown: “Appare opportuno riconfermare che continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il presidente Silvio Berlusconi e la signora Francesca Pascale, ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia”. Separazione a cui è seguita una generosa buonuscita e un assegno annuale.

L’accordo economico prevedeva che, in caso di rottura, come poi accaduto nel 2020, Pascale aveva diritto a 2 milioni di euro per ogni anno di relazione, pari a 20 milioni e a circa 100 mila di euro al mese (un milione l’anno) come mantenimento dello stato di vita e di benessere acquisiti durante gli anni della relazione.

Leggi anche: Francesca Pascale e Paola Turci, oggi le nozze: i rumors sul regalo di Berlusconi

Infine a Francesca spettava, per alcuni anni, l’abitazione battezzata Villa Maria, a Casatenovo in Brianza, realizzata proprio secondi i gusti di lei. Una lussuosa dimora di 1.140 metri quadrati, immersa in un parco di oltre 30mila metri quadrati, che adesso però sarebbe tornata sul mercato. La villa era sempre rimasta di proprietà dell’ex premier, anche se dopo la rottura, avvenuta nel 2020, Pascale aveva continuato a vivere lì per un po’. Qualche mese fa, però, sarebbe stata messa in vendita.

Solo qualche mese dopo la separazione, Pascale viene fotografata con la cantante Paola Turci. Poi qualche giorno fa la notizia delle nozze a Montalcino, una cerimonia ristretta con soli 63 invitati.