Firma accordo istituzionale centro giustizia minorile Napoli-Jambo

Ministero della Giustizia-Centro per la Giustizia Minorile per la Campania e società Cis Meridionale (C.C.Jambo1), firmeranno martedì 26 novembre p.v.,alle ore 10:30, nella Sala Convegni del Centro Commerciale Jambo1 di Trentola Ducenta(CE),un accordo istituzionale per le attività finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo dei minori/giovani dell’area penale minorile.

L’accordo, unico nel suo genere in Regione Campania, ha lo scopo di rafforzare il valore dell’inserimento lavorativo come misura idonea al contrasto delle forme di esclusione sociale, del disagio e della criminalità.

L’obiettivo è l’avviamento e posizionamento dei minori/giovani dell’area penale minorile sul mercato del lavoro.

L’accordo sarà sottoscritto dal dott. Nicola Palmiero, dirigente del Centro per la Giustizia Minorile per la Campania e dal dott. Luigi Moscato,amministratore unico della Cis Meridionale, alla presenza del:

– Vice Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, dott.ssa

Cristiana Rotunno;

-Presidente del Tribunale per i Minorenni di Salerno, dott. Piero Avallone;

-Procuratrice presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, dott.ssa Patrizia

Imperato

(Comunicato stampa)