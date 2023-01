Fermano un giovane di Giugliano, nella notte di Capodanno, durante un normale controllo alla circolazione stradale. Lui va in escandescenze, afferra una mazza da baseball che ha in auto, tira fuori anche un coltello dalla tasca e poi aggredisce i Carabinieri.

Aversa, fermato dai militari: giuglianese li aggredisce con mazza da baseball

È quanto accaduto nella notte di Capodanno, ad Aversa. Solo grazie all’ausilio di un’altra pattuglia dei Carabinieri di Lusciano e dei sanitari del 118 sono riusciti a placare il ragazzo. Il giovane era stato fermato dai militari della Radiomobile della locale stazione, impegnati in un’attività di controllo nella notte di San Silvestro. Ma, senza alcun motivo, ha iniziato ad inveire contro gli uomini della Benemerita fino ad aggredirli. Il giovane è stato poi bloccato, con non poche difficoltà, e trasferito in caserma dove è in attesa di giudizio.

“Chi esercita pubbliche funzioni ha il dovere di proteggere la collettività e non può essere

considerato un rischio residuo. È impensabile che un soggetto esagitato, fermato o arrestato non

possa essere ospitato nelle camere di sicurezza che da anni non sono agibili. Non si può pretendere,

dopo un’intera notte a lavoro, di vigilare e tenere in sicurezza un soggetto, apparentemente calmo,

in luoghi non idonei”, lo dichiarano in una nota congiunta le segreterie provinciali di Napoli e Caserta nel Nsc, nuovo sindacato Carabinieri.

“Quanto è accaduto rappresenta la conferma del preoccupante fenomeno della sicurezza sui luoghi di lavoro non idonei per la specificità delle attività. I datori di lavoro ed i preposti hanno il compito di prevenire eventi di natura dolosa e colposa. Responsabilità – proseguono – che non appartengono agli operatori che hanno invece il diritto di operare in serenità, in sicurezza e con la consapevolezza di essere tutelati. Ai colleghi che hanno operato vanno i complimenti per la gestione dell’intervento e la solidarietà di tutti i dirigenti del Nuovo Sindacato Carabinieri”.