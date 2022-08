Una foto dal letto dell’ospedale che ha inizialmente preoccupato i fan di Federico Fashion Style. Il noto parrucchiere delle star ha postato sui social uno scatto dove si capisce che è ricoverato.

Ma con la didascalia ha subito rassicurato i follower: anzi, sta bene e soprattutto è molto felice. Il motivo di tanta gioia è proprio per l’intervento a cui si è sottoposto per togliere della pelle in eccesso sull’addome. Un’operazione che voleva fare da diverso tempo, come ha ammesso lui stesso. “Vi voglio tranquillizzare sto benissimo, ho fatto una cosa che avrei voluto fare da tantissimo tempo” ha scritto su Instagram.

Federico Fashion style in ospedale

“Vi voglio tranquillizzare sto benissimo, ho fatto una cosa che avrei voluto fare da tantissimo tempo. In adolescenza, avevo accumulato un po’ di chili, che poi dimagrendo non sono mai riuscito a togliere nella fascia addominale, vivevo in questa condizione che mi creava disagio nell’espormi, fisicamente – ha scritto -. Coprivo sempre con pantaloni a vita alta e fascia (contenitiva) che nascondeva questo inestetismo. Ma oggi sono riuscito a coronare un sogno! Non vi nascondo che ci ho messo almeno sei anni per decidere perché secondo me la chirurgia estetica va utilizzata solo se realmente necessità. (Nulla a contrario a chi si rifa dalla testa ai piedi). Ma questo è il mio punto di vista! Ho fatto mille diete, ho provato a fare attività sportiva, personal trainer ma realmente era un accumulo di pelle! Io sono felice, e condivido con voi la mia guarigione! Non vi nascondo che ci ho messo almeno sei anni per decidere perché secondo me la chirurgia estetica va utilizzata solo se realmente necessita. (Nulla a contrario a chi si rifa dalla testa ai piedi). Ma questo e il mio punto di vista! Ho fatto mille diete, ho provato a fare attività sportiva, personal trainer ma realmente c’era un accumulo di pelle! Io sono felice, e condivido con voi la mia guarigione! Federico”.

Il parrucchiere è divenuto noto grazie al programma di Real Time dove lui è il protagonista, programma girato nei suoi saloni di Anzio, Roma e Milano.