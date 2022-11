“La decisione di lasciarci è stata di Letizia. Io sono venuto a saperlo da un post su Instagram“. Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style, non trattiene le lacrime e, a Verissimo, si lascia andare ad un pianto liberatorio.

Federico Fashion Style in lacrime per la rottura con la moglie: “Eravamo d’accordo, lei ha detto basta”

Il parrucchiere dei vip ha percorso insieme a Silvia Toffanin i momenti della rottura, dopo 17 anni, con la compagna Letizia Porcu, madre di sua figlia Sophie. “Le cose non andavano già da un po’, ma io non avrei mai troncato la nostra storia”, ha spiegato Federico Fashion Style sottolineando che la donna rimarrà per sempre una persona importante nella sua vita. “Anche se lei ha deciso così, la sento vicino a me. Indosso ancora il nostro anello di fidanzamento. Nessuno me la potrà mai portare via dal cuore”.

“Ci siamo lasciati male, ma da parte mia io sto cercando di capire, anche se lei ormai ha deciso. Adesso stiamo solo cercando di tutelare nostra figlia”, ha detto Federico.

“Per lei le critiche delle persone erano a parte – ha aggiunto – noi ci amavamo davvero. C’erano momenti in cui persone dicevano cose un po’ forti e sicuramente anche questo l’avrà spinta a mettere un punto, però io sono dell’idea che se stai con una persona per molto tempo hai delle conferme, 17 anni non sono un giorno e se qualcosa non ti va bene lo dici”.

“Era un amore particolare ma condiviso, lei era consapevole, era nei nostri accordi questo tipo di amore. Io non ho mai fatto errori, nemmeno lei. Prima o poi uno dei due avrebbe dovuto dire basta. Io non lo avrei mai fatto, perché lei rimarrà una persona speciale”, ha concluso il noto hair-stylist.