Si è mostrato in lacrime ai suoi fan e, attraverso una serie di stories su Instagram, ha raccontato di stare male per la decisione della ex compagna. Federico Lauri, noto come Federico Fashion Style, ha spiegato ai suoi followers che Letizia Porcu, la ex moglie, starebbe limitando il rapporto con sua figlia, in quanto ha stabilito orari specifici nei quali poter vedere o chiamare la piccola.

Federico Fashion Style in lacrime: “Non posso sentire mia figlia”. E attacca l’ex

“Tutti i giorni devo aspettare le 9 di sera per poter sentire mia figlia. Sapete benissimo che è la cosa che amo di più nella mia vita. La madre ha deciso, senza nessuna regola dettata da nessuno, che io mia figlia la posso sentire alle 07:30 di mattina e alle 09:00 di sera. Sto male. Mi tremano le mani”, ha dichiarato il parrucchiere dei Vip.

Federico Lauri ha raccontato anche che con Letizia Porcu la relazione è finita ben tre anni fa. Secondo quanto racconta, avrebbero deciso di continuare a vivere sotto lo stesso tetto solo per amore della figlia. In lacrime, l’hair stylist ha ricordato il giorno in cui disse a Letizia di non amarla più: “Sono andato da lei con il cuore in mano. Non voglio piangere ma fa male. Le ho detto: “Guarda che io comunque ti amerò per sempre, ti porterò per sempre nel mio cuore, perché per me sei una persona speciale, però ti posso dare una famiglia unita”. Io sono sempre fuori per lavoro, avevo deciso che era giusto che lei prendesse in mano la sua vita, perché per me era difficile pensare di restare lontano da lei, pensare a una vita senza di lei. Io non sono mai andato via definitivamente da casa mia. L’amore, però, era finito. C’era solo un grande bene”.