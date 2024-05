Un momento di allegria in carcere, per guardare al futuro con una rinnovata speranza. Questa mattina nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, circa 50 detenuti hanno avuto modo di assistere allo spettacolo del giovane comico Daniele Ciniglio, molto seguito sui social e noto anche per il suo monologo contro la camorra a “Italia’s got talent”.

Un’iniziativa promossa dalla comunità di Sant’Egidio, da sempre impegnata anche qui per iniziative di solidarietà e promozione sociale. “Sono persone che hanno sbagliato – spiega Antonio Mattone della comunità di Sant’Egidio – ma quando usciranno rientreranno in società e saranno una risorsa”.

VIDEO: