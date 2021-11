Ancora sconvolte le comunità di Ercolano e Portici per il doppio omicidio di Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, rispettivamente di 26 e 27 anni, uccisi a colpi di arma da fuoco da un autotrasportatore residente in via Marsiglia, mentre si trovavano a bordo di una Fiat Panda. I due ragazzi che si erano fermati a parlare in una zona isolata e al buio: questo ha insospettito l’omicida, che aveva subito un furto qualche tempo fa, che credendo di essere in pericolo, ha usato l’arma a sua disposizione contro l’auto con a bordo i due ragazzi. Adesso, Vincenzo Palumbo chiede scusa per quanto ha commesso.

Le parole di Enzo Cuomo, primo cittadino di Portici

Enzo Cuomo, sindaco di Portici, è intervenuto durante la trasmissione “Campania Oggi” a Tele Club Italia, affermando che oggi è per la comunità una giornata molto triste, di lutto cittadino: il pensiero è rivolto alle famiglie delle due vittime, due persone perbene, prede della follia omicida di Palumbo.

“Due persone onorevolmente membri e cittadini della nostra comunità: nel nostro dolore, nello stringerci intorno alle famiglie di Giuseppe e Tullio, parteciperemo ai funerali alle 15:30 a Portici con compostezza, con dolore, con cordoglio ma soprattutto con forte voglia di giustizia. Noi crediamo che in un forte stato di diritto le vittime innocenti hanno il diritto di avere giustizia, così come gli autori di reato hanno diritto ad avere un giusto processo – sostiene il primo cittadino – Siamo di fronte a un duplice omicidio che non ha alcuna attinenza con le supposizioni che qualcuno ha immaginato di fare: la dinamica è stata ricostruita in modo minuzioso dagli inquirenti attraverso l’ausilio delle telecamere di un’abitazione privata dove purtroppo è successo questo atroce delitto”.

“La persona ha sparato 11 colpi di arma da fuoco, 5 di questi hanno colpito mortalmente questi poveri ragazzi. La macchina è stata investita da questa raffica di proiettili che questo camionista ha sparato dalla propria abitazione: stiamo parlando di un omicidio. La macchina era in marcia, si stava allontanando: non saprei chi si dimena in dibattiti senza conoscere le attività investigative parla di aria fritta. Sono state spezzate due vite, all’affetto dei propri genitori e alla nostra comunità”.