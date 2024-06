Rifiuti, erbacce e una condizione di degrado generale: ecco come si presenta l’area di fronte l’ospedale San Giuliano di Giugliano. Lo spazio sovrastante il parcheggio di via Basile è in una condizione di abbandono e sporcizia. Le erbacce sono altissime, la manutenzione del verde è evidente sia completamente assente: basta fare una passeggiata lungo il percorso per comprendere quanto lo spazio che poteva essere un piccolo luogo di respiro soprattutto per familiari dei pazienti del San Giuliano sia in realtà l’ennesima occasione persa di questa città.

L’area fu affidata diversi anni fa tramite project financing a un privato che ha realizzato il parcheggio sottostante. Sopra, invece, oltre agli uffici dell’Agenzia delle entrate e un bar non c’è nulla. Ma non c’è neppure manutenzione e in queste condizioni non è certo uno spazio frequentabile. Oltre alle erbacce, come mostrano le immagini, ci sono rifiuti di ogni genere. Plastiche, vetro, lattine, cartoni: immondizia che giace lì da tempo. La gestione e dunque anche la manutenzione dello spazio spetta al titolare del parcheggio nonché proprio dell’area sovrastante e dunque non al Comune che l’ha ceduta.

Nel degrado generale, spicca anche quella che doveva essere un’area dedicata allo sport, il progetto dei campi da basket e pattinaggio non ha mai visto la luce e non è stata mai realizzata un’alternativa lasciando così uno spazio in pieno centro, di fronte un ospedale e una scuola nel totale degrado.