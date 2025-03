Il Comune di Napoli ha deciso di chiudere Edenlandia, il celebre parco divertimenti situato a Fuorigrotta, nell’area occidentale della città, revocandone la licenza. Il provvedimento è stato adottato a causa di gravi carenze nella manutenzione delle giostre. L’ordinanza è stata notificata ai gestori della struttura.

Edenlandia chiusa dal Comune di Napoli: gravi carenze nella manutenzione delle giostre

Secondo quanto riportato in una nota ufficiale del Comune, i controlli sono stati avviati dopo alcune segnalazioni riguardanti lo stato delle attrazioni. Le ispezioni tecniche hanno evidenziato che molte giostre non ricevevano la necessaria manutenzione e che alcune versavano in condizioni di degrado, rappresentando un potenziale pericolo per i visitatori.

“Considerate le gravi irregolarità riscontrate e l’immediato rischio per la sicurezza – si legge nel comunicato di Palazzo San Giacomo – è stata emessa un’ordinanza che impone la sospensione delle attività e la revoca della licenza”.