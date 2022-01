Dusan Vlahovic è uno dei nomi più cliccati nelle ultime ore: l’attaccante della Fiorentina dovrebbe essere ceduto alla Juventus. L’accordo tra la vecchia squadra e quella nuova esiste già, mancano gli ultimi dettagli, legati a contratto e commissioni, che oggi il suo uomo di fiducia Darko Ristic discuterà con la dirigenza bianconera.

Vediamo chi è l’attaccante di origine serba, definito un bomber di razza nonostante la giovane età.

Dusan Vlahovic: chi è, età, carriera

Vlahovic è nato a Belgrado il 28 gennaio 2000, ha 22 anni e ha iniziato a giocare nelle squadre della sua città. La grande chance è arrivata con il Partizan, quando aveva solo 15 anni: ha firmato il contratto professionistico e la stagione successiva era in Prima Squadra.

Si era anche iscritto alla facoltà di medicina di Belgrado per avere un “piano B” di spessore a cui aggrapparsi nel caso in cui quel sogno racchiuso dentro a un pallone non fosse riuscito a decollare

L’attaccante è stato bravo a mettere subito in mostra le sue qualità diventando il più giovane marcatore della storia del club di Belgrado. Prestazioni che hanno attirato su di lui l’attenzione di diversi club. La Fiorentina è riuscita a spuntarla, con un contratto quinquennale fatto firmare nel 2017 ed entrato in vigore a gennaio 2018, momento in cui Vlahovic ha compiuto i 18 anni.

L’arrivo a Firenze, anche per questioni burocratiche, si è concretizzato solamente a luglio: grazie al suo talento, è riuscito in poco tempo ad ottenere la fiducia della società e dei tecnici diventando un punto di riferimento per la squadra toscana.

Vlahovic: Juventus, stipendio

Dusan Vlahovic ha scelto un regalo originale per il suo ventiduesimo compleanno: una maglia della Juventus, numero ancora da definire, da indossare per le prossime 5 stagioni. L’attaccante serbo infatti attende il via libera dal Covid, oltre che dal suo procuratore, per iniziare l’avventura nel club di cui è sempre stato innamorato fin da quando era bambino.

L’intesa di massima con il giocatore e il suo entourage è stata trovata da tempo: 7 milioni netti di euro all’anno più bonus. Uno stipendio ben più elevato di quello che attualmente percepisce alla Fiorentina, di appena 800 mila euro, e che lo eleva tra i big del calcio.

Da definire in queste ore la cifra del trasferimento: il tetto addirittura appare posto a quota 75 milioni.

Dusan Vlahovic: fidanzata

L’attaccante è sempre molto riservato sulla sua vita privata. In diverse interviste ha ammesso di essere fidanzato, ma non ha mai fatto il nome della sua compagna.

A gennaio, secondo alcune voci, si era parlato di un flirt con l’attrice Mariasole Pollio ma non ci sono mai state conferme ufficiali.