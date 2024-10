Dottoressa aggredita al Moscati di Aversa, le reazioni: “Drappello di Polizia h24”

Dopo l’ennesima aggressione a un sanitario presso l’ospedale “Giuseppe Moscati” di Aversa, si sono moltiplicate le reazioni di solidarietà e le richieste di maggior tutela per il personale medico. Venerdì scorso, una giovane dottoressa del pronto soccorso è stata aggredita e ferita da una 34enne di Secondigliano che, dopo aver ricevuto la chiusura della propria scheda clinica, ha reagito lanciando contro di lei una scrivania con computer e stampante. L’aggreditrice è stata poi rintracciata e denunciata dai Carabinieri di Aversa.

Dalla politica all’Ordine dei medici di Caserta, passando per le sigle sindacali, è unanime l’appello per un potenziamento del drappello di polizia e per un’estensione della copertura di sicurezza a 24 ore, al fine di garantire maggiore protezione agli operatori sanitari.

Il servizio di Silvia D’Angelo