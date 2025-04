Sono quattro gli indagati per il crollo della cabina della Funivia del Monte Faito, avvenuto il 17 aprile scorso, che ha causato la morte di quattro persone. La Procura di Torre Annunziata ha iscritto nel registro degli indagati dirigenti e dipendenti dell’Eav, l’ente che gestisce il servizio.

Disastro della funivia del Monte Faito, scattano 4 avvisi di garanzia

Si tratta di Marco Imparato, responsabile dell’esercizio e della manutenzione; Pasquale Sposito, direttore generale; Giancarlo Gattuso e Pasquale Di Pace, entrambi dipendenti dell’Ente Autonomo Volturno. L’iscrizione precede gli esami autoptici sulle vittime, fissati per giovedì 24 aprile.

Disastro della funivia del Monte Faito, restano gravi le condizioni del 23enne ferito

Sul fronte delle indagini domani potrebbe essere un giorno importante. Previsto un nuovo sopralluogo dei magistrati dalla procura di Torre Annunziata, per la prima volta coi tecnici incaricati. Con loro anche Polizia di Stato e Vigili del Fuoco nell’impianto che resta sotto sequestro.

Si va verso la perizia che dovrò accertare se sono saltati i controlli di routine, fare luce sulle manutenzioni, chiarire perché si è spezzato il cavo e perché non ha funzionato il freno d’emergenza. Intanto si attende ancora le autopsie sui corpi delle 4 vittime. E restano gravi in ospedale le condizioni del 23enne israelo-palistenese che era in vacanza con la sorella. Insieme all’incarico per gli esami sulle salme, a stretto giro dovrebbero partire anche i primi avvisi di garanzia.