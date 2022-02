“Napoli-inter è sicuramente una sfida importantissima. Vincendo il Napoli può tornare in corsa per il titolo. Sarà un mese decisivo.”Delia Paciello, voce di Radio Amore, è intervenuta in diretta video a Club Napoli All News su Teleclubitalia.

Delia Paciello (Radio Amore): “Inter non imbattibile. Gara fondamentale”

“Il ritorno di Koulibaly è importantissimo, me lo aspetto dal 1’. In campo punto tutto su Osimhen, giocando in profondità e lanci lunghi. Dopo l’ultima a San Siro c’è aria di rivalsa per lui. Anguissa? In questo momento è difficile far sedere in panchina Lobotka, quindi farei entrare a gara in corso il camerunense. Rispetto allo scorso anno é un’Inter più bella da vedere, ben fornita ma non imbattibile. Sarà una bella sfida”, ha commentato.