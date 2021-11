Il govenatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è intervenuto all’Interporto Campano di Nola, in occasione di un convegno sul tema delle Infrastrutture, Pnrr e sul futuro del Mezzogiorno. All’iniziativa era presente il ministro Enrico Giovannini. Durante la convention l’ex sindaco di Salerno interviene così:

Il governatore campano: “Per fare il barbiere ci vuole la professionalità, o no?”

“Dobbiamo spiegare ai cittadini che i 209 miliardi non sono in cassa, non li abbiamo già. L’arrivo di queste risorse è subordinato a un cronoprogramma attuativo e al rispetto di una realizzazione di profonde riforme. Voglio ricordare che queste risorse sono arrivate anche grazie al Sud, nel senso che gli obiettivi interni sono i tre obiettivi per i quali ci battiamo: recupero del divario infrastrutturale e occupazione tra Nord e Sud, recupero della coesione sociale, recupero del divario di genere. Noi abbiamo un 15% più o meno di forze lavorative impegnate nel Sud rispetto al Nord e come sistema Italia, a causa di questo ritardo strutturale del Sud, noi rispetto a paesi come Germania e Francia abbiamo un 15% di occupazione in meno. Per noi è una grande sfida nella sfida: il 40% delle risorse è insufciente.

Se l’obiettivo è recuperare il divario Nord – Sud bisogna fare un lavoro alla tedesca: la Germania dopo il crollo del muro di Berlino ha deciso che quell’obiettivo era la priorità nazionale. Noi però Kohl (il cancelliere della riunificazione della Germania, ndr) non l’abbiamo, non l’abbiamo avuto, ma abbiamo alle spalle un decennio di cialtroneria politica che per fortuna va esaurendosi. Quello che abbiamo visto in Italia, quando i libri di storia lo descriveranno, farà venire i brividi ai nostri pronipoti. La ciucciaria al potere. Ho adoperato un termine nobile di Eduardo De Filippo. Uno vale uno, stupidaggini del genere, un livello impressionante di subcultura che ha confuso il concetto di casta e il concetto di élite. La casta è un gruppo autoreferenziale e parassitario che va combattuto, ma non c’è Governo possibile senza le élite, senza le competenze, senza le professionalità. Perfino per fare il barbiere devi avere la tua professionalità, o no? Per fortuna l’attuale Governo è espressione di una élite che sta tentando di recuperare i ritardi di una classe politica imbarazzante”.