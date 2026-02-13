D’Alterio Parrucchiere uomo, un doppio e straordinario traguardo: la nona partecipazione al Festival e il 60° anniversario dell’attività di famiglia.

Giugliano. Michele D’Alterio: a Sanremo 2026 per la nona volta, celebrando 60 anni di storia e stile. Il 2026 segna un capitolo indimenticabile nella carriera di Michele D’Alterio. L’hairstylist, volto noto dell’eccellenza artigiana campana, si appresta a varcare per la nona volta le porte di Casa Sanremo, l’hub ufficiale del Festival, proprio mentre il suo storico salone festeggia un traguardo leggendario: il 60° anniversario della fondazione.

Un veterano tra le star del Festival

Dal 24 al 28 febbraio 2026, Michele D’Alterio farà parte dell’esclusivo Team di hair stylist coordinato da BRS e Diffitalia Group di Patrizia Anno, Paolo Demaria e Ciro Coppola. Oramai è un Esperienza Consolidata, Michele non è nuovo all’Ariston; la sua capacità di gestire la pressione e le esigenze dei VIP lo ha reso una scelta ricorrente per i team di hairstyling e make-up diretti da professionisti come Paolo Demaria.

Essere riconfermati per la nona volta consecutiva non è solo un riconoscimento tecnico, ma la prova della capacità di Michele di interpretare i trend contemporanei sotto la pressione dei riflettori di Sanremo. Nel backstage del Teatro Palafiori, le sue mani cureranno il look di artisti e ospiti della 76ª edizione condotta da Carlo Conti.

Sessant’anni di passione: dal 1966 all’Ariston

Il 2026 è l’anno del sessantennio per il salone di Michele, una realtà nata nel 1966 e diventata nel tempo un punto di riferimento per il territorio. “Festeggiare sessant’anni di attività proprio durante la mia nona esperienza a Sanremo è un’emozione che chiude un cerchio perfetto tra tradizione e innovazione”, ha dichiarato D’Alterio. Questo anniversario celebra generazioni di dedizione, trasformando la bottega storica in un centro di eccellenza del grooming e dell’hairstyling maschile. Con la consueta maestria, Michele D’Alterio porterà sul red carpet e nei salotti televisivi di Sanremo l’orgoglio di una storia familiare lunga sessant’anni, dimostrando che la vera eleganza non passa mai di moda.

A Giugliano porta il Festival, trasformando il suo salone in Via Aniello Palumbo, 134 in un pezzetto di Ariston, dove i clienti possono respirare quell’atmosfera magica e ricevere trattamenti da star.

COMUNICATO STAMPA

11/02/2026