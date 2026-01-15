Da tutta la Campania a Giugliano per il caffè al limone

A Giugliano, nel cuore di Piazza Matteotti, c’è un piccolo bar che negli anni è diventato una meta obbligata per appassionati e curiosi provenienti da tutta la Campania. Il motivo è una specialità tanto semplice quanto sorprendente: il caffè al limone, una ricetta che ha saputo conquistare anche il Gambero Rosso, che ha inserito il locale tra quelli da segnalare proprio per questa proposta unica.

Un riconoscimento che premia non solo il gusto, ma anche una storia fatta di tradizione e continuità. Alla guida del bar oggi c’è Nello, che ha raccolto il testimone da Ciccio, storico gestore del locale. Andato in pensione, Ciccio ha scelto di tramandare la ricetta del suo caffè più celebre a chi, negli anni, ne aveva condiviso la passione e la filosofia.

Una tazzina che racconta molto più di una semplice bevanda: racconta un’idea di accoglienza, di identità e di legame con il territorio. Perché dietro quel caffè al limone, oltre agli ingredienti, ci sono un sorriso e tanta dedizione, elementi che continuano a fare la differenza e a rendere questo angolo di Giugliano un piccolo simbolo di eccellenza quotidiana.