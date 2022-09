Blitz della Polizia e del personale dell’ASL NA1 nel quartiere di Secondigliano e a San Pietro a Patierno.

Controlli della Polizia a Secondigliano e San Pietro a Patierno

I poliziotti del Commissariato di Polizia, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel corso del quale sono state identificate 37 persone, di cui 7 con precedenti di polizia, e controllati 18 autoveicoli.

Gli agenti hanno posto l’attenzione anche su alcune attività commerciali della zona. Due pescherie, infatti, una in in via Nuovo Tempio e l’altra sita in corso Italia sono state sanzionate per violazioni in materia di sicurezza alimentare.

I poliziotti, con gli uomini dell’Asl, hanno posto a sequestro 40kg di molluschi per mancanza dei requisiti di tracciabilità elevando sanzioni per un totale di 1000 euro.