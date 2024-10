GIUGLIANO. Dopo la notizia dell’inchiesta sui rimborsi non dovuti per cui risultano indagati quattro consiglieri comunali, parla il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi. Il primo cittadino si mostra garantista e in merito all’eventualità delle dimissioni dei consiglieri coinvolti si affida alla sensibilità di ciascuno di loro.