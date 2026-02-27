“Ci devi dare 30mila euro…”. Il racket del clan di Villaricca, sconto di pena per 52enne di Melito

“Sono l’amico dei compagni, mi manda Chicco”. Così si era presentato Giovanni Rella, melitese, 52 anni, al titolare di un noto supermercato di Villaricca, chiedendo la tangente di 30mila euro. Ad attenderlo, però, c’erano i Carabinieri di Castello di Cisterna, che gli hanno stretto le manette ai polsi. La Corte di Appello di Napoli, accogliendo le argomentazioni dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, gli ha concesso uno sconto di pena di un anno di reclusione, rideterminando la condanna in anni 3 mesi 8 di reclusione.

Già in primo grado non era arrivata, però, la stangata auspicata dalla Procura di Napoli. A fronte dei 7 anni di condanna richiesti dal pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia di Napoli, il giudice per le indagini preliminari Dottor Fabrizio Finamore aveva condannato l’uomo a 4 anni ed 8 mesi di reclusione, escludendo la recidiva reiterata e specifica, a fronte delle plurime condanne già preofferte in passato dall’uomo (da ultime, un assalto all’ufficio postale di Villaricca mentre era in regime di semilibertà ed una rapina con sequestro di persona di un camionista). Si sono costituiti parte civile sia la persona offesa che l’associazione antiracket SOS impresa, rappresentati dall’avvocato Alessandro Motta del Foro di Napoli.