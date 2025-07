Ancora un caso di chirurgia estetica abusiva nel cuore della provincia napoletana. I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, nell’ambito di un’intensificazione dei controlli sul territorio, hanno denunciato una 35enne residente a Villaricca, scoperta a svolgere trattamenti estetici e interventi para-chirurgici senza alcuna abilitazione, promuovendo la sua attività tramite i social network.

Chirurgia estetica abusiva tra social e adolescenti: denunciata 35enne a Villaricca

La donna, seguitissima online con migliaia di follower, pubblicizzava servizi come filler labbra, rimodellamento zigomi e trattamenti “per essere più belli” con slogan accattivanti e prezzi accessibili, rivolgendosi anche a un pubblico giovanissimo. Un fenomeno in allarmante crescita: secondo dati recenti, almeno il 73% degli adolescenti avrebbe già sperimentato interventi estetici.

L’operazione è scattata dopo una mirata attività di web patrolling, nuova frontiera del controllo del territorio in ambito digitale. I Carabinieri della Stazione di Villaricca, insieme al personale dell’ASL, hanno fatto irruzione nell’abitazione della donna, trasformata in un vero e proprio studio abusivo.

Durante la perquisizione sono stati sequestrati acido ialuronico, botox, siringhe, lettini, macchinari per la rimozione dei tatuaggi e altro materiale medico-estetico, tutto utilizzato in assenza di qualsivoglia autorizzazione sanitaria.

La 35enne è stata denunciata per esercizio abusivo della professione medica, violazioni in materia ambientale e sanitaria. A suo carico sono state elevate anche sanzioni amministrative per un totale di 10.000 euro.