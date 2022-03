Torna questa sera l’appuntamento con C’è posta per te, programma di fedelissimi telespettatori in onda su Canale 5 ogni sabato in prima serata. Tante le storie che appassioneranno il pubblico da casa. Vediamo anticipazioni e ospiti del 5 marzo 2022.

C’è posta per te: anticipazioni e ospiti

Gli ospiti dell’ottava puntata di C’è posta per te, in onda sabato 5 marzo su Canale 5, sono i due difensori della Juventus e della Nazionale italiana, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, reduci dall’impresa che li ha portati fino alla vittoria agli Europei 2020 della scorsa estate. I due saranno protagonisti di una sorpresa speciale per una delle storie previste questa sera.

Inoltre, sarà presente anche Antonino Cannavacciuolo, chef di origini napoletane, amico della trasmissione, pronto a regalare un momento speciale.

Tante le storie che vedranno coinvolte persone comuni, protagoniste di litigi, separazioni e tentativi di riavvicinamento, che tentano attraverso il programma di ricongiungersi con i propri cari, sperando che questi accettino di aprire la busta.