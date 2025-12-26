È stata identificata la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, poco prima delle 12, all’interno della galleria Santa Maria di Pozzano lungo la strada statale Sorrentina. A perdere la vita nel giorno di Natale è stata Rosaria Lauro, 60 anni, residente a Meta.

Castellammare, incidente in galleria: muore 60enne di Meta

La donna, capotreno dell’Eav, stava rientrando a casa dopo un turno lavorativo e si trovava al volante di una delle due vetture rimaste coinvolte nel violento impatto verificatosi nel tunnel che collega Vico Equense a Castellammare di Stabia. Secondo una prima ricostruzione, per la sessantenne non ci sarebbe stato nulla da fare: il decesso sarebbe avvenuto sul colpo. Nell’incidente sono rimaste ferite altre due persone, soccorse dal personale del 118 e trasferite in ambulanza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Sorrento, le pattuglie delle polizie municipali di Vico Equense e Castellammare, i tecnici dell’Anas e il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari e raccolto le testimonianze per chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

A seguito dell’incidente la galleria è stata temporaneamente chiusa al traffico e riaperta solo intorno alle 15, dopo la rimozione dei mezzi incidentati. La circolazione è stata ripristinata in entrambe le direzioni, verso Napoli e verso Sorrento, ma sono state necessarie diverse ore prima che il traffico, particolarmente intenso per la giornata festiva, tornasse alla normalità.