Si sono vissuti di nuovo attimi di paura sulle spiagge campane per un altro bimbo di pochi anni, che si era smarrito questa mattina sul litorale di Castellabate, in Cilento.

Castellabate, bimbo si perde in spiaggia: ritrovato dopo poco

Secondo quanto riporta “Il Giornale del Cilento”, il piccolo era giunto in spiaggia con gli adulti nella frazione Lago per trascorrere una giornata a mare. Tanta gente, tanta confusione, ombrelloni fitti di bagnanti. Per ragioni da accertare il minorenne ha perso di vista i genitori. Per lui è iniziato un piccolo incubo. Eppure è stato proprio il bambino a piangere e a chiedere aiuto al bagnino del Trezene Village.

A quel punto il dipendente dello stabilimento ha allertato tutti i colleghi del gruppo Salvamento Castellabate che conta più di 55 persone addette al salvataggio. Tutti i bagnini si sono subito mossi dalla propria postazione. Grazie al tempestivo intervento del personale del gruppo la famiglia del piccolo è stata ritrovata. Per fortuna nessun epilogo drammatico come avvenuto per Vittoria Scarpa, la minore di Torre Annunziata morta sabato scorso. Questa volta, il bambino smarrito sulla spiaggia di Castellabate è riuscito a ritrovare i genitori e a riabbracciarli. Non risultano indagini in corso.