I carabinieri sono intervenuti mentre si stava realizzando lo scambio in una villetta di Castel Volturno. Soldi per 750 chili di droga. Si tratta del più importante sequestro di sostanze stupefacenti degli ultimi anni. Quattro le persone arrestate in flagranza di reato, tra cui una donna.

Castel Volturno, villetta circondata: carabinieri sequestrano 750 chili di droga e arrestano 4 persone

Il blitz è stato messo a segno ieri pomeriggio, 19 febbraio, dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli. Alla villetta gli investigatori sono giunti nel corso di indagini sul traffico di droga tra le province di Napoli e Caserta. Individuata la struttura, è scattato l’appostamento. Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri hanno osservato tre uomini arrivare in automobile e caricare un borsone nel bagagliaio. Da lì è scattata l’operazione.

Sotto chiave sono finiti 745 chili di hashish e 5 chili di marijuana. Attualmente non sono emersi legami diretti con la criminalità organizzata anche se appare verosimile che la viletta, usata come deposito, fosse un hub di spaccio per le piazze gestite dai clan della zona. Gli arrestati sono stati condotti nelle case circondariali di Santa Maria Capua Vetere e di Secondigliano, in attesa dell’udienza di convalida. Sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, aggravata dall’ingente quantitativo e dalla detenzione abusiva di armi in concorso. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato più di 3 milioni di euro.