Un amaro risveglio a Casoria: l’albero di Natale installato in piazza Cirillo appena tre giorni fa è stato vandalizzato.

Nelle prime ore di questa mattina, ignoti individui hanno attaccato l’installazione luminosa, alta 12 metri, recando danni irreparabili e tranciando con evidente dolo i fili che alimentavano le luci, rendendo così impossibile l’accensione totale dell’albero.

Vandalizzato albero di Natale a Casoria: l’indignazione del sindaco

Il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, non ha nascosto la sua indignazione e delusione di fronte a questo atto di vandalismo. “L’albero di Natale che avevamo installato con tanto entusiasmo e amore per la nostra comunità – ha scritto sui suoi social – è stato distrutto da individui senza scrupoli. Questo gesto va oltre il semplice danneggiamento, è un attacco alla bellezza, all’atmosfera festiva e alla solidarietà che dovrebbero caratterizzare questo periodo dell’anno.”

Le immagini dell’atto vandalico sono state pubblicate a corredo del post e raccontando una storia di degrado e mancanza di rispetto per il patrimonio pubblico.

Nonostante l’indignazione, il sindaco ha sottolineato la determinazione a non arrendersi di fronte a simili atti di vandalismo. “Ho visto e letto di tante città illuminate, ma in nessuna realtà finora si è registrato qualcosa di simile. Non arrendiamoci ai barbari. Continueremo a lavorare per la nostra comunità, ricostruiremo e renderemo Casoria ancora più splendente di prima. Questo non spezzerà lo spirito natalizio e la nostra determinazione a costruire un luogo migliore per tutti”.