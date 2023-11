I dipendenti comunali della città di Casoria sono in sciopero. Lo stato di agitazione è stato proclamato – come comunica Il Mattino – dopo l’improvvisa interruzione del tavolo di trattativa sulla mancata applicazione del contratto decentrato integrativo.

La richiesta dei dipendenti comunali

In sostanza, i dipendenti chiedono le “progressioni verticali speciali”, promozioni cioè che si possono ottenere anche senza il titolo di studio previsto normalmente e che, per legge, si possono fare fino al 2025.

In tanti, però, per allora saranno già in pensione e rischiano di non poter usufruirne. Di qui l’urgenza e la decisione dello sciopero.

Per lunedì prossimo, 4 dicembre, è stata proclamata un’assemblea in cui si spera di arrivare ad un’accordo con l’amministrazione. Se lo stato di agitazione continuerà, si rischia infatti una paralisi dei servizi dedicati ai cittadini.