Casoria. Allagamenti via Lufrano, i residenti: “Siamo esasperati”

Sono esasperati i residenti di Via Lufrano a casoria. Nel quartiere di Arpino, da anni durante i periodi di forte pioggia il quartiere si allaga completamente con gli abitanti che si dicono abbandonati dalle istituzioni. Questo quartiere nasce già con una serie di difficoltà legate ad abusi edilizi. Negli anni le amministrazioni hanno provato a mettere un argine adeguando la rete idrica ed elettrica della zona. Restano però i disagi sul sistema fognario.

Secondo esponenti delle istituzioni gli allagamenti sarebbero causati da scarichi da parte di aziende limitrofe. Le lamentele dei cittadini hanno reso necessario l’intervento di ditte specializzate per ripulire i condotti fognari. Il caso è oggetto di indagini anche dalla magistratura per comprendere la natura di questi liquami, sospettati di essere rifiuti speciali.