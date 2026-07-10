Casapesenna: due beni confiscati alla camorra restituiti alla collettività

Due beni confiscati alla camorra sono tornati alla collettività trasformandosi in luoghi di servizio, lavoro e inclusione sociale. Una primavera della legalità che prende forma a Casapesenna in due immobili un tempo segnati dalla presenza della criminalità organizzata e oggi restituiti ai cittadini attraverso nuovi progetti: il Centro per il benessere degli animali domestici e il Caseificio sociale – Centro polifunzionale con laboratorio artigianale per la produzione della Mozzarella di Bufala Campana.

Il primo intervento del Centro per il benessere degli animali domestici su un’area di circa 750 metri quadrati confiscata ad Alfredo Zara, offrirà un servizio dedicato alla cura degli animali domestici, potrà contribuire alla prevenzione dell’abbandono e affrontare il fenomeno del randagismo.

La seconda inaugurazione ha riguardato invece il Caseificio sociale realizzato in un immobile di circa 500 metri. qui donne vittima di violenza troveranno lavoro.