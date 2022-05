Sei rapine commesse tra centri scommesse, esercizi commerciali e perfino agli utenti degli uffici postali. L’ultimo raid, un tentativo di rapina, è avvenuto di recente a Casalnuovo, in provincia di Napoli. È quanto ricostruito dagli inquirenti nel corso delle indagini che hanno portato all’arresto di una banda di rapinatori.

Sgominata banda di rapinatori: sei arresti

Martedì mattina gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di Secondigliano hanno disposto, su ordine del Gip del Tribunale di Napoli, la misura della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari nei confronti di 6 soggetti gravemente indiziati di aver costituito un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di rapina, porto e detenzione illegale di armi e ricettazione. Alla banda criminale sono state contestate 6 rapine in danno alle attività commerciali.

Tentativo di rapina alle Poste di Casalnuovo

Il 16 marzo scorso tre indagati sono stati tratti in arresto durante un tentata rapina all’Ufficio Postale di via Grimaldi, a Casalnuovo. In quella circostanza, una pattuglia in servizio aveva notato una vettura aggirarsi nei pressi delle Poste e si era quindi appostata nelle vicinanze. Dall’auto scesero tre uomini dal volto coperto, due dei quali armati di pistola, che con un ariete tentarono di infrangere la porta a vetri della struttura. A quel punto intervennero i poliziotti che, con non poche difficoltà, riuscirono a bloccarli nonostante il loro tentativo di fuga. I tre – di 36, 51 e 52 anni con precedenti di polizia, tutti originari di Napoli – furono arrestati per tentata rapina aggravata, per porto e detenzione illegale di arma clandestina.