Pretende di essere visitato prima di un altro paziente e lo minaccia con un coltello dopo averlo picchiato. L’episodio è accaduto nella mattinata di ieri 18 febbraio in Casagiove, all’esterno di un centro per la cura del diabete, dove i carabinieri sono intervenuti a seguito di una richiesta di intervento per una lite in atto, giunta sul numero di emergenza “112”.

Casagiove, vuole essere visitato senza prendere il numero: picchia altro paziente e lo minaccia con coltello

Quando i militari del radiomobile di Caserta sono arrivati sul luogo hanno trovato, ad attenderli all’esterno di quel centro, un 60enne che gli ha subito indicato la persona che, pochi istanti prima, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, l’aveva inizialmente percosso e poi minacciato con un coltello. Bloccato e perquisito, l’aggressore, un 59enne di Visciano, è stato effettivamente trovato in possesso di un coltello senza punta del tipo chiamato “mozzetta”, di libera vendita, della lunghezza complessiva di 17 cm, di cui 5 di lama.

Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che la discussione sia nata all’interno della sala d’attesa del citato centro dove il 59enne, poi denunciato, sprovvisto del bigliettino numerato per l’attesa, pretendeva di entrare a visita prima del 60enne che, invece, il numero di prenotazione per la fila l’aveva regolarmente preso. La discussione sarebbe quindi proseguita all’esterno del centro dove la vittima è sarebbe stata prima percossa e poi minacciata con un coltello. Il 59enne è stato quindi denunciato per minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere.